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Пандемия коронавируса нового типа

Россияне на треть сократили расходы в апреле

Одновременно выросли траты на продукты и на алкоголь, отмечается в пресс-релизе ВТБ
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россияне в период самоизоляции в апреле сократили свои расходы на 34% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщается в пресс-релизе банка ВТБ.

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"Объем зарплатных начислений клиентам в апреле существенно не изменился, при этом транзакции по картам сократились на 34%. Помимо "наземного" эквайринга отрицательную динамику показали и онлайн-заказы, в первую очередь - за счет уменьшения почти вдвое расходов на авиабилеты и более чем в 1,5 раза - на транспорт. Одновременно выросли траты на продукты - на четверть, и на алкоголь - более чем вдвое", - отмечается в сообщении.

При этом зарплаты клиентов ВТБ в апреле снизились на 3% по сравнению с мартом, но выросли на 5% к апрелю прошлого года.

"Потребительская активность россиян в апреле показывает их стремление к сбережению. В отношении наших клиентов уменьшения доходов пока не произошло, снижение кредитной нагрузки достигается государственными и банковскими каникулами, совокупного роста остатков на вкладах и счетах мы также не фиксируем, - приводятся в сообщении слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова. - При этом резко сократились расходы, причем практически во всех сегментах. Привычные траты население либо вовсе отменяет, либо переносит на более поздний срок. Это стало заметно уже в мае: после отмены режима самоизоляции в отдельных регионах мы видим восстановление оборотов торговли и кратный рост трат в отдельных сегментах".

По данным ВТБ, в апреле сильнее всего сократились покупки в офлайн-магазинах - на 35% в годовом выражении. Онлайн-заказы упали на 30%, хотя их доля в общем объеме транзакций выросла на 11 процентных пунктов - до 34%.

Сильнее всего траты россиян снизились в сегменте путешествий - расходы на покупку авиабилетов упали с 7 млрд до 1 млрд рублей. Такое резкое снижение трат оказало влияние на весь рынок интернет-эквайринга, который ушел "в минус", несмотря на кратный рост отдельных сегментов, резюмировали в ВТБ.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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