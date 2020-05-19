Треть бюджета Чукотки в 2019 году направили на выполнение социальных обязательств

АНАДЫРЬ, 19 мая. /ТАСС/. Бюджет Чукотки за 2019 году был исполнен с профицитом более 360 млн рублей, и треть доходов округа направили на выполнение социальных обязательств, сообщили ТАСС в правительстве региона во вторник.

Практически по всем разделам бюджета исполнение составило более 90%. Больше всего средств было направлено на ЖКХ и национальную экономику, в основном за счет реализации крупных инвестиционных проектов: строительство автомобильной дороги, объектов электроэнергетики в городе Билибино, линий электропередачи на промышленных предприятиях, которые оказали влияние на существенное превышение основных бюджетных показателей от 2018 года.

"В 2019 году расходы на образование, медицину, культуру, выполнение социальных обязательств составляют более трети расходов без учета средств на крупные инвестиционные проекты", - сообщили в правительстве округа.

Отмечается, что доходы окружного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 54,4 млрд рублей, что на 59% больше чем за 2018 год. Значительная доля расходов пришлась на сферу ЖКХ и на национальную экономику. В результате за 2019 год сложился профицит бюджета в сумме 361,6 млн рублей.