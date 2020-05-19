"Ростсельмаш" построит в Ростове-на-Дону новый завод по производству сельхозтехники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Крупный производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" приступил к реализации проекта по строительству завода по производству самоходных опрыскивателей и посевных комплексов, объем инвестиций составит около 500 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Новое производство относится к дивизиону навесной и прицепной техники ГК "Ростсельмаш", оно будет организовано на площади 13 тыс. кв. м на месте бывшего завода СИТО в Ростове-на-Дону. <...> Объем инвестиций в проект составит около 500 млн рублей. Сейчас начались расчистка территории и строительные работы. Запустить завод планируется к началу 2021 года", - говорится в сообщении компании.

В пресс-службе уточнили, что основными потребителями новой продукции предприятия должны стать крупные хозяйства и агрохолдинги. В этом году запланирован выпуск первых 20 посевных комплексов, с 2021 года эта техника будет доступна отечественным сельхозпредприятиям. Также на новом предприятии будут выпускаться самоходные опрыскиватели - модель разработана на североамериканском заводе Buhler, входящем в холдинг "Новое содружество", к которому относится и "Ростсельмаш".

В целом, по информации пресс-службы, в ближайшие пять лет ГК "Ростсельмаш" планирует инвестировать в развитие производства около 17 млрд рублей. "Основные направления: создание тракторного завода на площадке бывшего завода "Копнитель" (4 млрд рублей), строительство нового окрасочного комплекса на территории предприятия (3 млрд рублей), создание производства трансмиссий (около 4 млрд рублей), а также запуск 26 новых моделей и модификаций самоходной техники и прицепного и навесного оборудования (около 7 млрд рублей)", - уточняется в сообщении.

ГК "Ростсельмаш" - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на десяти производственных площадках в четырех странах, выпускающих технику. Основная производственная площадка находится в Ростове-на-Дону. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др. Компания поставляет сельхозтехнику более чем пятидесяти странам мира.