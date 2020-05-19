"Газпром нефть" в 2020 году начнет освоение трех месторождений "Газпрома" в Арктике

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Газпромнефть-Заполярье" (дочернее общество "Газпром нефти") в 2020 году начнет разработку неоком-юрских залежей Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и Харасавэйского газоконденсатного месторождения "Газпрома" на полуострове Ямал. К 2031 году уровень добычи составит более 38 млрд куб. м газа и до 4,1 млн т конденсата, сообщает компания.

"Газпром нефть" также приступает к освоению нефтяных оторочек Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Надым-Пур-Тазовском районе ЯНАО. Проекты будут реализовываться на основании долгосрочных рисковых операторских договоров с "Газпром добыча Надым" и "Газпром добыча Уренгой".

"Подготовку к их разработке мы начинаем уже сейчас. В горизонте 5-10 лет именно эти активы станут основой для развития компании на севере Ямала и одним из ключевых источников нашей добычи в Заполярье. Колоссальный ресурсный потенциал этого региона во многом остается нераскрытым, так как работа в Арктике всегда сопряжена с целым рядом организационных, логистических и технологических вызовов", - отметил заместитель генерального директора по добыче и разведке "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

В 2020 году на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях "Газпромнефть-Заполярье" обустроит по одной кустовой площадке и пробурит по две скважины для снятия геологических неопределенностей. Всего в рамках проекта предприятием будет построено более 250 высокотехнологичных скважин.

Начало промышленной разработки неоком-юрских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений запланировано на 2025 и 2026 годы. В настоящее время на месторождениях ведутся подготовительные работы и обустройство кустовых площадок.

На Уренгойском НГКМ в 2020 году будут пробурены две эксплуатационные газоконденсатные скважины. Пиковый уровень добычи ожидается в 2024 году. Он составит 5 млрд куб. м газа и до 1,5 млн т газового конденсата.