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Сбербанк и "Аэрофлот" согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств компании

Также банк одобрил реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сбербанк и "Аэрофлот" согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании, также банк одобрил реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании "Победа", сообщил ТАСС зампред правления банка Анатолий Попов.

"Сбербанк и "Аэрофлот" согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании. Также кредитным комитетом банка была одобрена реструктуризация лизинговых обязательств авиакомпании "Победа". В завершающей стадии находится согласование реструктуризации по лизингу авиакомпании "Россия". Планируем завершить эту работу до конца мая", - сказал Попов.

В конце марта Попов сообщал, что ряд российских авиакомпаний обратился к банку с просьбой о реструктуризации лизинговых обязательств. Ранее стало известно, что "ВТБ Лизинг" реструктурирует лизинговые платежи "Аэрофлота" по почти 70 самолетам.

Как следует из информации на сайте "Сбербанк лизинга", клиенты компании - "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", "Россия", Utair, "Ангара".

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