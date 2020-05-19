Санья развивает транзитную базу зародышевой плазмы флоры и фауны

САНЬЯ /Китай/, 19 мая. /ТАСС/. Город-курорт Санья в южной китайской провинции Хайнань ввез партию семян кукурузы объемом 230 кг из Бразилии в рамках развития созданной в регионе базы импорта и транзита зародышевой плазмы флоры и фауны. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По ее данным, с 26 апреля семена находятся на карантине, после чего они будут использованы для научных исследований, пополнения селекционного потенциала региона, выведения новых сортов.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Вместе с этим он призвал к развитию на острове тропического сельского хозяйства, в частности, отметил необходимость создания в провинции Национального научно-исследовательского центра тропического сельского хозяйства, а также призвал поддержать Хайнань в создании там транзитной базы ресурсов зародышевой плазмы флоры и фауны. В качестве места строительства последней был определен город-курорт Санья.

Согласно плану властей, база станет частью пилотной зоны свободной торговли острова. Она будет заниматься выведением новых сортов растений, будет содействовать инновациям в сфере сельского хозяйства региона, а также будет играть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Хайнаня.

В декабре 2018 года были обнародованы ключевые положения развития транзитной базы в Санья, в августе прошлого года была создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься развитием объекта. С прошлого года был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими институтами в области сельского хозяйства.

Как передает газета "Санья жибао", партия из 230 кг бразильской кукурузы стала первой поставкой в Санья в рамках развития транзитной базы зародышевой плазмы растений.