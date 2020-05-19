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Лукашенко призвал лидеров ЕАЭС найти консенсус по ценообразованию на транспортировку газа

Президент Белоруссии подчеркнул, что с окончательным решением лидеры не могут определиться уже несколько лет, при том что актуальность проблемы постоянно возрастает

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока остается неурегулированным. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, призвав лидеров ЕАЭС найти консенсус.

"Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет, при том что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус", - подчеркнул белорусский лидер в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Его слова приводит агентство БелТА.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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