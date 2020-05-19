ЕАЭС создаст систему регулирования обращения органической продукции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует создать систему регулирования обращения органической продукции, подготовив специальный нормативно-правовой акт. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии по итогам экстренной рабочей встречи 18 мая.

"Признано целесообразным - выстроить в Союзе систему регулирования обращения органики, подготовив наднациональный акт, направленный на взаимное признание документов об оценке соответствия органического производства на основе унификации национального законодательства. Это обеспечит беспрепятственное движение в ЕАЭС органической сельхозпродукции и создаст условия для реализации экспортного потенциала на фоне роста мирового спроса на органические товары", - говорится в сообщении ЕЭК.

Министры ЕЭК в ходе рабочей встречи рассмотрели вопрос по формированию в ЕАЭС общего рынка органической сельскохозяйственной продукции. "Сегодня во всех странах Союза принята законодательная база для развития органического сельхозпроизводства, растут площади сертифицированных органических земель, которые составляют порядка 900 тыс. га, численность производителей органической продукции превысила 1300", - отмечает ЕЭК.

"Рост спроса на такую продукцию в мире в ближайшей перспективе приведет к удвоению объемов рынка, который может достигнуть $200 млрд", - считает министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, чьи слова приводятся в сообщении.