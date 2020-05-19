Эксперты допускают рост цен на нефть до $40 в ближайшее время

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Цена нефти Brent последние дни показывает уверенный рост, накануне вечером превысив $35 за баррель впервые с 9 апреля. Опрошенные ТАСС эксперты не исключают, что цена может достигнуть и отметку в $40 за баррель, однако предупреждают, что нынешний рост не является устойчивым и зависит от множества факторов.

Текущий рост цен происходит на фоне восстановления спроса на нефть после начала снятия по миру карантинных мер, в частности за счет роста потребления в Китае, отмечает аналитик "Финама" Алексей Калачев. "Конечно, Китай, который, когда ввел свой карантин в феврале, практически обрушил рынок, сейчас гонит цену вверх, скупая дешевую нефть", - сказал он. При этом рынку важно убедиться в выполнении странами сделки ОПЕК+, что можно будет сделать не раньше конца мая, когда появится первая статистика по объемам сокращения добычи. "Цена до $40 по идее может подняться, но, скорее всего, пока ей там не удастся закрепиться", - подчеркнул эксперт.

Ближайшее время цены на нефть продолжат быть достаточно волатильными, а ситуация сложно прогнозируемой. Виной тому неопределенность по карантину из-за пандемии, связанная с риском новой волны заболеваемости, считает советник гендиректора "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. "Восстановление экономик не выглядит устойчивым, возможно как увеличение потребления нефти, так и снижение. Карантинные ограничения легко могут быть возобновлены, если будут новые случаи заболевания", - пояснил эксперт. В текущих условиях нефть довольно чутко реагирует на новости, поэтому могут наблюдаться как позитивные, так и негативные колебания цены. "Нужен осторожный оптимизм, устойчивость пока вызывает сомнения", - подытожил Хестанов.

Вопрос о возможности второй волны пандемии остается открытым, но уже сейчас спрос восстанавливается быстрее ожиданий. Эксперты уже начинают пересматривать свои прогнозы на этот год. Так, Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки (б/с) - с 9,3 млн б/с до 8,6 млн б/с. Возможность более быстрого восстановления рынка не исключает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. "Наш официальный прогноз не менялся - $45 в IV квартале. Восстановление спроса на нефть идет быстрее, так что не исключается, что может быть быстрее достигнута цена", - полагает он.