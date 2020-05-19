{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин: уровень интеграции в ЕАЭС пока не позволяет ввести единый тариф на транзит газа

Президент России считает, что вопросы тарифообразования на рынке газа в ЕАЭС могут быть обсуждены позднее на экспертном уровне

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Единый тариф на транзит газа в ЕАЭС не может быть введен на нынешнем уровне интеграции. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

На эту тему

"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", - сказал российский президент.

Глава государства подчеркнул, пока что цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Он пояснил, что это обычная мировая практика.

Путин считает, что вопросы тарифообразования на рынке газа в ЕАЭС могут быть обсуждены позднее на экспертном уровне. "Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии [развития ЕАЭС до 2025 года], чтобы одобрить ее сегодня. Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств - членов и Евразийской экономической комиссии", - сказал Путин.

Президент России заметил, что вопрос о тарифах на транспортировку газа является единственным несогласованным пунктом подготовленного проекта Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. "Имеется формула, которую поддерживают три страны - Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения по этому вопросу", - уточнил российский лидер. По его словам, в случае если бы Армения и Белоруссия приняли точку зрения РФ, то "других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще".

Стратегия ЕАЭС

Путин напомнил, что именно с целью дальнейшего углубления разностороннего сотрудничества в рамках "пятерки" и был подготовлен проект указанной Стратегии. "В нем ставятся комплексные задачи по завершению формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, совершенствованию таможенного и административного регулирования, формированию цифрового пространства", - сказал он. Кроме того, речь в проекте документа идет и о необходимости выстроить систему управления совместными проектами высокопроизводительного сектора экономики. "Стратегия закладывает основу для активизации процессов импортозамещения, промышленной локализации и продвижения совместных инициатив с высокой интеграционной составляющей", - уточнил Путин, добавив, что в странах ЕАЭС должны быть созданы дополнительные производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости.

Стратегия, по его словам, также предусматривает расширение сотрудничества стран в научно-технической и в гуманитарной области, предполагает реализацию крупных совместных проектов в сфере профессионального и университетского обучения, подготовки кадров, повышения экономической мобильности и осуществления многосторонних образовательных программ.

По оценке Путина, столь масштабные планы требуют от всех государств - членов ЕАЭС еще более активного взаимодействия и плотной координации. "Но в целом, на наш взгляд, получился действительно масштабный документ, определяющий курс Евразийского экономического союза на ближайшую и среднесрочную перспективу", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что принятие Стратегии создаст надежную основу для углубления интеграции, сближения экономик и дальнейшего расширения областей сотрудничества.

Благодарность Белоруссии

Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что страна, председательствующая в данный момент в ЕАЭС, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, находит возможности активно продолжать работу.

"Мы живем в непростые времена, можно сказать, в сложные, связанные с пандемией. Это все напрямую отражается на нашем взаимодействии, отражается на экономике, на прямых контактах между людьми. Это создает известные трудности и в реализации нашей совместной повестки дня. И тем не менее Белоруссия, которая председательствует сейчас в нашей организации, находит возможности активно, я хочу это подчеркнуть, продолжать нашу совместную работу", - сказал российский лидер.

Путин поблагодарил за организацию такой возможности президента Белоруссии. Он констатировал, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в видеоформате проходит уже второй раз. Первая такая дистанционная встреча состоялась 14 апреля. " Мне кажется, что это хороший пример для подражания", - подытожил Путин.

Укрепление сотрудничества

Путин заверил, что Россия заинтересована в расширении взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

"Перед нашим объединением действительно стоят большие, масштабные задачи, много предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавирусной инфекции, восстановить рост экономик, решить вопросы, связанные с социальными проблемами", - заявил глава российского государства. Он пообещал, что Россия "будет в постоянном контакте со всеми коллегами и друзьями". "Мы найдем способ активно работать, как это сделала Белоруссия", - отметил российский лидер, говоря о нынешнем председательстве Белоруссии в ЕАЭС.

"Россия заинтересована в развитии нашего объединения", - подчеркнул президент РФ.

ЕАЭС должен продолжать укрепление сотрудничества с другими объединениями и отдельными странами, прежде всего на пространстве СНГ, считает Путин.

"Важно и далее проводить работу, направленную на укрепление взаимовыгодного экономического сотрудничества ЕАЭС с заинтересованными зарубежными партнерами", - сказал российский лидер, отметив, что с союзом уже установили тесные прямые контакты многие государства и интеграционные структуры и "их круг постоянно растет". Как напомнил Путин, ЕАЭС уже заключил международные соглашения с Китаем, Вьетнамом, Ираном, Сербией и Сингапуром, "на продвинутом этапе находится переговорный процесс с Израилем и Египтом, запущены торговые консультации с Индией".

"Конечно, стоит уделить первостепенное внимание поддержанию различных форматов диалога с другими партнерами, прежде всего по СНГ, расширять связи с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Шанхайской организацией сотрудничества", - продолжил президент РФ. Он выразил уверенность, что совместная работа с этими крупнейшими региональными объединениями, а также продолжение усилий по сопряжению деятельности ЕАЭС с реализацией китайской инициативы "Один пояс, один путь" "позволит в перспективе реализовать проект создания большого евразийского партнерства".

Укрепление роли ЕЭК

Путин считает необходимым укрепление роли и ответственности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Российский лидер отметил, что на ЕЭК возлагается особая ответственность по реализации планируемых стратегических задач. "Для этого необходимо укрепить организационную роль комиссии, усилить ее ответственность, в том числе за реализацию принимаемых Высшим Евразийским экономическим советом решений", - сказал Путин.

Глава российского государства считает также целесообразным более энергичное подключение к деятельности ЕЭК Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации. "Эти региональные финансовые механизмы могут и должны оказывать содействие осуществлению крупных совместных интеграционных проектов", - заключил Путин.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза, членами которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Лидеры ЕАЭС отправили на доработку стратегию развития интеграции до 2025 года
Заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести в октябре - ноябре в Минске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС