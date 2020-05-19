Путин: уровень интеграции в ЕАЭС пока не позволяет ввести единый тариф на транзит газа

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Единый тариф на транзит газа в ЕАЭС не может быть введен на нынешнем уровне интеграции. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", - сказал российский президент.

Глава государства подчеркнул, пока что цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Он пояснил, что это обычная мировая практика.

Путин считает, что вопросы тарифообразования на рынке газа в ЕАЭС могут быть обсуждены позднее на экспертном уровне. "Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии [развития ЕАЭС до 2025 года], чтобы одобрить ее сегодня. Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств - членов и Евразийской экономической комиссии", - сказал Путин.

Президент России заметил, что вопрос о тарифах на транспортировку газа является единственным несогласованным пунктом подготовленного проекта Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. "Имеется формула, которую поддерживают три страны - Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения по этому вопросу", - уточнил российский лидер. По его словам, в случае если бы Армения и Белоруссия приняли точку зрения РФ, то "других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще".

Стратегия ЕАЭС

Путин напомнил, что именно с целью дальнейшего углубления разностороннего сотрудничества в рамках "пятерки" и был подготовлен проект указанной Стратегии. "В нем ставятся комплексные задачи по завершению формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, совершенствованию таможенного и административного регулирования, формированию цифрового пространства", - сказал он. Кроме того, речь в проекте документа идет и о необходимости выстроить систему управления совместными проектами высокопроизводительного сектора экономики. "Стратегия закладывает основу для активизации процессов импортозамещения, промышленной локализации и продвижения совместных инициатив с высокой интеграционной составляющей", - уточнил Путин, добавив, что в странах ЕАЭС должны быть созданы дополнительные производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости.

Стратегия, по его словам, также предусматривает расширение сотрудничества стран в научно-технической и в гуманитарной области, предполагает реализацию крупных совместных проектов в сфере профессионального и университетского обучения, подготовки кадров, повышения экономической мобильности и осуществления многосторонних образовательных программ.

По оценке Путина, столь масштабные планы требуют от всех государств - членов ЕАЭС еще более активного взаимодействия и плотной координации. "Но в целом, на наш взгляд, получился действительно масштабный документ, определяющий курс Евразийского экономического союза на ближайшую и среднесрочную перспективу", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что принятие Стратегии создаст надежную основу для углубления интеграции, сближения экономик и дальнейшего расширения областей сотрудничества.

Благодарность Белоруссии

Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что страна, председательствующая в данный момент в ЕАЭС, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, находит возможности активно продолжать работу.

"Мы живем в непростые времена, можно сказать, в сложные, связанные с пандемией. Это все напрямую отражается на нашем взаимодействии, отражается на экономике, на прямых контактах между людьми. Это создает известные трудности и в реализации нашей совместной повестки дня. И тем не менее Белоруссия, которая председательствует сейчас в нашей организации, находит возможности активно, я хочу это подчеркнуть, продолжать нашу совместную работу", - сказал российский лидер.

Путин поблагодарил за организацию такой возможности президента Белоруссии. Он констатировал, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в видеоформате проходит уже второй раз. Первая такая дистанционная встреча состоялась 14 апреля. " Мне кажется, что это хороший пример для подражания", - подытожил Путин.

Укрепление сотрудничества

Путин заверил, что Россия заинтересована в расширении взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

"Перед нашим объединением действительно стоят большие, масштабные задачи, много предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавирусной инфекции, восстановить рост экономик, решить вопросы, связанные с социальными проблемами", - заявил глава российского государства. Он пообещал, что Россия "будет в постоянном контакте со всеми коллегами и друзьями". "Мы найдем способ активно работать, как это сделала Белоруссия", - отметил российский лидер, говоря о нынешнем председательстве Белоруссии в ЕАЭС.

"Россия заинтересована в развитии нашего объединения", - подчеркнул президент РФ.

ЕАЭС должен продолжать укрепление сотрудничества с другими объединениями и отдельными странами, прежде всего на пространстве СНГ, считает Путин.

"Важно и далее проводить работу, направленную на укрепление взаимовыгодного экономического сотрудничества ЕАЭС с заинтересованными зарубежными партнерами", - сказал российский лидер, отметив, что с союзом уже установили тесные прямые контакты многие государства и интеграционные структуры и "их круг постоянно растет". Как напомнил Путин, ЕАЭС уже заключил международные соглашения с Китаем, Вьетнамом, Ираном, Сербией и Сингапуром, "на продвинутом этапе находится переговорный процесс с Израилем и Египтом, запущены торговые консультации с Индией".

"Конечно, стоит уделить первостепенное внимание поддержанию различных форматов диалога с другими партнерами, прежде всего по СНГ, расширять связи с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Шанхайской организацией сотрудничества", - продолжил президент РФ. Он выразил уверенность, что совместная работа с этими крупнейшими региональными объединениями, а также продолжение усилий по сопряжению деятельности ЕАЭС с реализацией китайской инициативы "Один пояс, один путь" "позволит в перспективе реализовать проект создания большого евразийского партнерства".

Укрепление роли ЕЭК

Путин считает необходимым укрепление роли и ответственности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Российский лидер отметил, что на ЕЭК возлагается особая ответственность по реализации планируемых стратегических задач. "Для этого необходимо укрепить организационную роль комиссии, усилить ее ответственность, в том числе за реализацию принимаемых Высшим Евразийским экономическим советом решений", - сказал Путин.

Глава российского государства считает также целесообразным более энергичное подключение к деятельности ЕЭК Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации. "Эти региональные финансовые механизмы могут и должны оказывать содействие осуществлению крупных совместных интеграционных проектов", - заключил Путин.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза, членами которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.