Пресс-служба выпускающего аппараты ИВЛ завода прокомментировала смену главы предприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Смена руководства Уральского приборостроительного завода (входит в концерн "Радиоэлектронные технологии" Ростеха), производящего аппараты для искусственной вентиляции легких под маркой "Авента-М", не связана с ситуацией с пожарами в больницах. Об этом заявили ТАСС во вторник в пресс-службе предприятия.

"В начале мая Бадгутдинов Марат Фаритович был назначен временным генеральным директором АО "Уральский приборостроительный завод" на срок, необходимый для подготовки документов и проведения процедуры совета директоров по назначению нового руководителя АО "УПЗ". После проведения всех необходимых мероприятий по назначению нового директора полномочия Марата Бадгутдинова были закончены. Это обычная кадровая практика и никак не связана с ситуацией вокруг УПЗ", - сообщили в пресс-службе.

18 мая временным генеральным директор директором назначен Александр Морозов. Совет директоров 17 мая решил прекратить полномочия предыдущего временного гендиректора Марата Бадгутдинова, который также руководит АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение".

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку на Уральском приборостроительном заводе, производящем аппараты ИВЛ под маркой "Авента", после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. По данным правоохранительных органов, основной версией двух пожаров, произошедших в 50-й больнице в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, считается короткое замыкание. В обоих случаях пожар начался с аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных Уральским приборостроительным заводом во второй половине апреля.

Росздравнадзор сообщил, что после пожаров приостановил обращение на территории РФ этих аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года. Ведомство проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов.

В АО "КРЭТ" Ростеха заявили, что поставленные российским больницам аппараты ИВЛ под маркой "Авента" прошли все необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой, и за восемь лет поставок нареканий к аппаратам не было.