Лидеры ЕАЭС отправили на доработку стратегию развития интеграции до 2025 года

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в целом одобрили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, но отправили их на доработку. Как сообщило агентство БелТА, соответствующее решение было принято во вторник на заседании Высшего евразийского экономического совета, который проходит в режиме видеоконференции.

По информации агентства, стратегия будет доработана с учетом ряда предложений сторон.

Страны Евразийского экономического союза проведут дополнительные консультации с Кубой перед предоставлением ей статуса государства - наблюдателя при объединении. "Беларусь, Кыргызстан и Армения согласны на предоставление Кубе статуса наблюдателя. Казахстан высказался за проведение дополнительных консультаций с кубинской стороной. Россия также предложила провести консультации, чтобы уточнить все аспекты", - сказал на заседании председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести в октябре - ноябре в Минске. Как сообщило агентство БелТА, заседание планируется провести в белорусской столице в очном формате.