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ВЭБ.РФ может инвестировать 10 млрд рублей в переработку отходов в энергию в Татарстане

Член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский также отметил, что на рассмотрении корпорации находятся проекты в сфере обращения с отходами общей стоимостью около 800 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. ВЭБ.РФ рассматривает участие в строительстве завода по переработке отходов в энергию в Татарстане, доля госкорпорации в финансировании проекта может составить 10 млрд рублей, сообщил ТАСС первый зампред - член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

"На рассмотрении в ВЭБ.РФ находится проект строительства завода по переработке ТКО в энергию в Татарстане, доля участия института развития составляет 10 млрд рублей", - сказал он.

Цехомский также отметил, что всего на рассмотрении ВЭБ находятся проекты в сфере обращения с отходами общей стоимостью около 800 млрд рублей, в том числе по сортировке и переработке. При этом объем участия госкорпорации может быть на уровне 280 млрд рублей. "Для финансирования проектов ВЭБ.РФ готов привлечь инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, а также путем выпуска "зеленых" облигаций", - добавил он.

На прошлой неделе стало известно, что Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации коммунальных отходов, общая стоимость проекта составляет 600 млрд рублей. Предполагается, что реализация проекта в полном объеме создаст приток 459 млрд рублей дополнительных инвестиций в российскую промышленность и позволит сформировать в России новую отрасль с высоким экспортным потенциалом.

Теги
Россия
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