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Пандемия коронавируса нового типа
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Медведев заявил, что нынешнему кризису "пока не видно конца"

В качестве одной из проблем председатель "Единой России" назвал недостаточную эффективность служб занятости

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

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"Всякая кризисная история всегда обнажает слабые места. Очевидно, что это произошло и в нашей стране, и в большинстве других стран", - отметил Медведев во вторник на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".

Одной из таких проблем он назвал недостаточную эффективность служб занятости. "В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свои задачи исполняют, но когда наступает кризис, - а это не первый кризис, хотя он особенный и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, - произошел провал [в выполнении задач службами занятости]", - считает председатель "Единой России". 

Он предложил "подумать, каким образом эти службы сделать более эффективными, чтобы они реально были связующим мостиком между работодателем и работником, чтобы они не просто бумажки перекладывали, в компьютер какие-то данные вносили, а этим процессом не только помогали, но и управляли". "Можно было бы создать рабочую группу, включить туда представителей Министерства труда и социального развития, представителей "Единой России", общественных структур и вместе поработать", - предложил председатель партии.

Медведев поручил подготовить соответствующее решение "по партийной линии", чтобы реализовать эту идею. 

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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