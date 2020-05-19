Медведев заявил, что нынешнему кризису "пока не видно конца"

"Всякая кризисная история всегда обнажает слабые места. Очевидно, что это произошло и в нашей стране, и в большинстве других стран", - отметил Медведев во вторник на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".

Одной из таких проблем он назвал недостаточную эффективность служб занятости. "В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свои задачи исполняют, но когда наступает кризис, - а это не первый кризис, хотя он особенный и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, - произошел провал [в выполнении задач службами занятости]", - считает председатель "Единой России".

Он предложил "подумать, каким образом эти службы сделать более эффективными, чтобы они реально были связующим мостиком между работодателем и работником, чтобы они не просто бумажки перекладывали, в компьютер какие-то данные вносили, а этим процессом не только помогали, но и управляли". "Можно было бы создать рабочую группу, включить туда представителей Министерства труда и социального развития, представителей "Единой России", общественных структур и вместе поработать", - предложил председатель партии.

Медведев поручил подготовить соответствующее решение "по партийной линии", чтобы реализовать эту идею.