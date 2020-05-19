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"Р-Фарм" с помощью маркировки выявил нелегальные продажи лекарств на 100 млн рублей

Также это позволило предотвратить риск здоровью и жизни пациентов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Маркировка лекарственных препаратов позволила российскому производителю "Р-Фарм" выявить нелегальные продажи лекарств примерно на 100 млн рублей, сообщил во вторник директор по экономике здравоохранения компании Александр Быков в ходе онлайн-конференции "Pro Маркировку".

"Ущерб, который мы предотвратили с помощью внедрения маркировки лекарственных препаратов, только по нескольким нашим препаратам составляет около сотни миллионов рублей", - сказал он, подчеркнув, что это позволило также предотвратить риск здоровью и жизни пациентов.

Быков отметил, что маркировка позволяет обеспечить качественный фармацевтический рынок. "Повышение цены на лекарственные препараты из-за внедрения маркировки никоим образом не ожидается", - добавил он.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.

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