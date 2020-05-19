Продажи люксовых автомобилей в России в апреле упали на 62%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Продажи люксовых автомобилей в РФ в апреле упали на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 66 штук, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

"В апреле 2020 года жители России приобрели всего лишь 66 новых автомобилей сегмента luxury. Это на 62% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (172 штуки)", - отмечает "Автостат".

Самой популярной маркой в апреле стала Bentley - было продано 27 автомобилей этой марки. Следом идут Rolls-Royce (12 штук) и Mercedes-Benz Maybach S-Class (девять штук). Также в прошлом месяце было продано восемь Lamborghini, пять - Ferrari, четыре - Maserati и один Aston Martin.

"Свыше половины купленных в апреле люксовых машин получили московскую "прописку", что составляет 36 штук. Жители Санкт-Петербурга приобрели шесть таких автомобилей, Подмосковья - четыре. Автопарк Свердловской области пополнили три новых автомобиля сегмента luxury. В пяти субъектах РФ было куплено по две таких машины, а еще в семи - по одной", - рассказали в агентстве.

Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД.