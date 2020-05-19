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Кабмин в ближайшее время завершит подготовку плана по восстановлению экономики

Общенациональный план действий, направленный на нормализацию деловой жизни в стране, будет представлен к 1 июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время завершит работу над подготовкой документов, необходимых для реализации новых мер поддержки населения и бизнеса, а также общенационального плана по восстановлению экономики. Об этом во вторник доложил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

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По словам премьера, кабмин активно ведет работу над поручением главы государства представить к 1 июня общенациональный план действий, направленный на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости и доходов людей и осуществление структурных изменений в экономике. Как сообщил Мишустин, 15 мая совместно с руководством ЦБ было проведено совещание, где рассматривались ключевые положения этого плана и новые возможности отраслевой поддержки бизнеса.

"Мы работу над этими поручениями, в том числе над нормативными актами, необходимыми для реализации предложенного вами нового пакета мер по поддержке людей и экономики, а также национального плана, завершим в ближайшее время и будем готовы вам доложить", - обратился Мишустин к Путину.

Он также коснулся вопросов поддержки малого и среднего бизнеса в пострадавших из-за пандемии отраслях. По его словам, на сегодняшний день в Федеральное казначейство уже переданы данные для выплаты президентских субсидий на сумму более 23,5 млрд рублей. "Эти средства получат около 350 тыс. предприятий", - сообщил премьер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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