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Тема "Северного потока - 2" не стоит в повестке Совета государств Балтийского моря

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что не получал предостерегающего звонка из американского посольства в Берлине насчет судна "Академик Черский", которое находится на севере страны

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Тема строительства газопровода "Северный поток - 2" не стоит в повестке переговоров министров иностранных дел стран Совета государств Балтийского моря, которые состоятся позднее во вторник в формате видеоконференции. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас перед переговорами со своими коллегами.

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"Тема не стоит сегодня в повестке Совета государств Балтийского моря. У меня нет сведений о том, что кто-то из коллег хочет обсудить ее", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. "Но я не могу исключать, что какой-нибудь коллега захочет поговорить об этом", - добавил министр.

Маас отметил также, что ему знакома "тематика вокруг [возможного] трубоукладчика". Судно "Академик Черский" находится на севере Германии. "Я лично еще ни разу не получал предостерегающего звонка из американского посольства в Берлине", - сказал он, отвечая на вопрос, не поступал ли в МИД "предостерегающий сигнал" с американской стороны на этот счет.

В видеоконференции примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Совет государств Балтийского моря, по словам германского министра, является "важным диалоговым форумом". Главы МИД намерены обсудить региональные вызовы в области защиты климата, борьбы с трансграничной преступностью и последствия пандемии.

15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявку Nord Stream 2 AG на выведение "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку, по оценке ведомства, трубопровод "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияМаас, Хайко
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