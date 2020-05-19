Мурашко: на выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID, выделено 52 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство выделило 52 млрд рублей на выплаты медикам и водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, средства своевременно доведены до регионов. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

"Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению на стимулирующие выплаты медицинским работникам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи за особые условия труда правительством выделено 52 млрд рублей. Средства своевременно доведены до регионов практически в полном объеме и с учетом авансирования на май", - сказал Мурашко.

Министр отметил, что на сегодняшний день выплаты за апрель завершаются. "Для медицинских работников эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц", - подчеркнул он.

По его словам, федеральные стимулирующие выплаты за апрель должны получить 125 тыс. медработников и 24 тыс. водителей скорой помощи. "За апрель их должны получить 125 тыс. медицинских работников и 24 тыс. водителей скорой помощи", - сказал Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что более 30 тыс. врачей и более 77 тыс. сотрудников среднего медицинского звена уже получили федеральные выплаты. "Президентские выплаты уже получили 30 243 врача, работающие в стационарах и выездных бригадах скорой помощи, и 77 631 сотрудник среднего медицинского звена", - сказал он.

Мурашко напомнил, что данные выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь.

Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс., младший медперсонал - по 25 тыс. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. в месяц.

Разъяснения по выплатам

​Более 6,5 тыс. обращений от медиков, желающих получить разъяснения по выплатам для тех, кто работает с пациентами с коронавирусом, поступило на портал госуслуг, добавил Мурашко.

"Реализована форма на едином портале государственных услуг. Действительно, сегодня это самый популярный портал для медицинских работников, желающих получить разъяснения по начислению стимулирующих выплат. В настоящее время на него поступило более 6,5 тыс. обращений, которые направляются для рассмотрения в субъекты Российской Федерации, и ситуация находится на контроле Минздрава России", - сказал он.

Страховые выплаты

Страховые выплаты из-за причинения ущерба здоровью были перечислены 326 медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, сообщил министр.

"Сам порядок расследования максимально упрощен, и на сегодняшний день единовременные страховые выплаты производятся дополнительно к страховым гарантиям, установленным законодательством об обязательном социальном страховании. Выплаты в связи с причинением вреда за эти дни уже осуществлены 326 медицинским работникам на общую сумму более 20 млн рублей", - сказал он.

В случае смерти медика страховую выплату могут получить его родственники, уточнил Мурашко.

Ранее правительство России утвердило временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Кабмин также определил перечень заболеваний, при развитии обострений которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.