Мурашко сообщил, что дистанционная продажа лекарств может начаться в первых числах июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Дистанционная продажа лекарств в России может начаться уже в первых числах июня, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во вторник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

"Во исполнение вашего поручения о дистанционной торговле лекарственными препаратами, что особенно важно для заболевшего человека, вынужденного соблюдать самоизоляцию, в субботу принято постановление о дистанционной торговле безрецептурными лекарственными препаратами, разработаны и сейчас утверждаются ведомственные нормативно-правовые акты Росздравнадзора, который будет оператором по данному разделу, включая все необходимые документы. И, плюс, все это будет проходить в безбумажной форме: заявление подается в электронном виде, информационный ресурс сейчас проходит тестирование. Таким образом, мы видим, что в первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешения, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами", - заявил министр.

Указ о налаживании дистанционной продажи лекарств был подписан Путиным 17 марта. В рамках совещания президент подчеркнул, что вопрос о дистанционном заказе лекарств, которые отпускаются без рецепта, важен для населения, особенного пожилых людей. "Мне кажется, все идет не так быстро, как бы хотелось", - прокомментировал он.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.