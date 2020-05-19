Греф ожидает снижения ставок на рынке ипотеки до конца года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что ставки по ипотечным программам в России будут снижаться до конца 2020 года. Об этом он заявил журналистам в ходе онлайн-конференции.

"Вы знаете, что до конца этого года начнет работать правительственная программа "6,5%", поэтому ставки не просто упадут, а резко упадут. Для новостроек она (программа - прим. ТАСС) будет действовать, - отметил Греф. - Что касается ипотеки на вторичке, то тоже ставки будут падать до конца года".

Президент России Владимир Путин 16 апреля анонсировал программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования - жилье в новостройке.