Средства на выплаты медработникам полностью довели до регионов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ресурсы на выплаты медработникам доведены до регионов в полном объеме, объем выплат медработникам на сегодняшний день составил около 12 млрд рублей. Об этом на совещании с президентов РФ Владимиром Путиным сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин.

"В прошедшие выходные Казначейством России совместно с Минздравом России, Банком России, органами здравоохранения всех регионов и всеми медицинскими учреждениями обеспечено перечисление стимулирующих выплат в пользу медицинских работников. Все платежные документы, предоставленные в Казначейство России в эти дни, были исполнены в тот же день. За два выходных дня объем перечислений из всех бюджетов превысил даже общий показатель расходов за все рабочие дни недели. Всего на утро понедельника медицинским работникам по всем основаниям было перечислено 10 млрд 589 млн рублей, и только в выходные дни 4 млрд 106,9 млн рублей. Сумма президентских выплат за выходные дни составила 3 млрд 698 млн рублей. К настоящему времени общий объем перечислений медицинским работникам по всем основаниям превысил 12 млрд рублей", - отметил Артюхин.

"Сумма президентских выплат приближается к размеру 8,9 млрд рублей. Учитывая, что все необходимые ресурсы для выплат медработникам доведены до регионов в полном объеме, уже многие регионы приступили к выплатам за май. Казначейство России исполняет платежные документы день в день", - добавил он.