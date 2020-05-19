Bloomberg: Apple TV+ откажется от идеи показывать только оригинальный контент

ТАСС, 19 мая. Стриминговая платформа Apple TV+ станет показывать голливудские фильмы, тем самым отказавшись от идеи демонстрировать контент исключительно собственного производства. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, топ-менеджеры платформы уже контактировали с руководителями различных киностудий по этому вопросу. Планируется, что каталог Apple TV+ пополнится не только известными кинолентами, но и ТВ-программами и ток-шоу.

Как подчеркнуло агентство, таким образом платформа хочет конкурировать с другими стриминговыми сервисами, в том числе с Netflix, на котором демонстрируются как оригинальные фильмы и сериалы, так и уже знакомые зрителям кинокартины.

Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+ в ноябре. Сейчас на ней доступно менее 30 фильмов и шоу собственного производства, наиболее популярными из которых являются сериалы "Утреннее шоу" (The Morning Show) с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун и "Защищая Джейкоба" (Defending Jacob) с Крисом Эвансом. По данным Bloomberg, по состоянию на февраль ей пользовались около 10 млн человек.

В свою очередь на сервис Disney+, так же запущенный в ноябре, подписались уже 50 млн человек. Лидером же среди стриминговых сервисов является сейчас Netflix - им пользуются более 182 млн человек. Еще 32 млн человек купили подписку на Hulu.

27 мая свою собственную платформу потокового видео HBO Max запустит медиахолдинг WarnerMedia.