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Системообразующие компании получили восемь кредитов под 3,8%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Принять участие в новой госпрограмме льготного кредитования под 2% смогут предприятия, на которых работают в общей сложности 7 млн человек. Правительство рассчитывает, что льготными кредитами воспользуется как минимум половина из этих организаций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

"Потенциальный охват этой программы - компании с числом занятых 7 млн человек. И мы рассчитываем, что как минимум половина из этих компаний воспользуется указанной мерой", - сказал министр.

Системообразующие компании получили 8 кредитов под 3,8%, всего обратилось 300 компаний, сообщил он.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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