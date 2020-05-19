Первый энергоблок Приморской ТЭС под Калининградом синхронизировали с электросетью

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Первый энергоблок Приморской ТЭС, строящейся в поселке Взморье под Калининградом, синхронизировали 18 мая с сетью региональной энергокомпании "Россети Янтарь". Об этом во вторник сообщила руководитель направления по связям с общественностью Светловского филиала ООО "Интер РАО - Инжиниринг" Наталья Орехова, реализующего этот проект.

"На Приморской ТЭС произведен пуск паровой турбины первого энергоблока. Это позволяет перейти к наладке оборудования под нагрузкой и комплексному опробованию, после которых энергоблок будет введен в эксплуатацию", - рассказала она, отметив, что 18 мая энергоблок № 1 был синхронизирован с сетями "Россети Янтарь" и выдал первые 5 МВт.

В ходе испытаний специалисты проверили работоспособность турбины на холостом ходу и довели частоту вращения ротора до 3 000 оборотов в минуту. Таким образом, подтверждена готовность оборудования работать синхронно с энергосистемой Калининградской области. Также провели проверку корректной работы всех элементов турбины и функционирования электрогидравлической системы регулирования.

"Успешное проведение испытаний позволяет специалистам приступить к финальной стадии пуско-наладочных работ для подготовки блока к эксплуатации", - отметила Орехова. Она уточнила ТАСС, что завершить строительство этой станции планируется в четвертом квартале 2020 года.

Приморская ТЭС мощностью 195 МВт состоит из трех паросиловых установок единичной мощностью генерирующего оборудования 65 МВт российского производства. Основным топливом для этой ТЭС будет уголь. Строительство станции позволит диверсифицировать топливный баланс калининградской энергосистемы для снижения энерготехнологической зависимости от поставок природного газа, отметила представитель пресс-службы.

В соответствии с постановлением правительства РФ о строительстве новых генерирующих мощностей в Калининградской области в начале марта 2019 года была введена в эксплуатацию газовая Прегольская ТЭС мощностью 455,2 МВт в Калининграде. Ранее, в марте 2018 года, - также газовые Маяковская ТЭС в городе Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске. Суммарная мощность всех четырех электростанций составит 1 ГВт, что в результате значительно повышает надежность и маневренность калининградской энергосистемы, энергонезависимость самого западного российского региона.