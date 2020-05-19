Решетников заявил, что инфляция в России по итогам 2020 года не превысит 4%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2020 года не превысит прогнозных 4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

"Мы в конечном итоге рассчитываем, что по итогам года инфляция наш прогноз в 4% не превысит. И та динамика, которая у нас на сегодняшний момент есть регулярная, она это подтверждает", - сказал он.

Экономика России начинает восстанавливаться, но для возврата к росту потребуется время, заявил Решетников.

"Если говорить про экономическое восстановление, то цифры последних дней показывают, что динамика пошла вверх. Экономика начинает восстанавливаться. С одной стороны мы видим, что уровень просадки может оказаться меньше, чем мы предполагали, но для возврата на траекторию восстановления потребуется время", - сказал он.

По словам министра, основная задача - максимально быстро вернуться на динамику роста. "Все меры, которые мы смотрим, мы оцениваем именно с этой точки зрения: восстановить занятость, восстановить доходы людей, восстановить инвестиции, и вернуться на динамику роста", - сказал Решетников, добавив, что при этом не стоит формировать завышенные ожидания, так как для возврата на траекторию роста "потребуется время и потребуются усилия".

План восстановления экономики

Решетников сообщил, что Минэкономразвития РФ в среду, 20 мая, представит в правительство обновленный макроэкономический прогноз, а в понедельник, 25 мая, - общенациональный план восстановления экономики.

"Мы сейчас заканчиваем прогноз (социально-экономического развития РФ - прим. ТАСС), который будет завтра представлен в правительство Российской Федерации. Там все поквартально мы спрогнозировали, есть оценки, но опять-таки, мы его синхронизируем вместе с общенациональным планом, который в понедельник представим в правительство", - сказал Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Национальный план должен помочь восстановить доходы граждан и инвестиции, считает он.