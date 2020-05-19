ЦБ видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержки экономики

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Банк России видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержания экономики при снятии ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Сейчас инфляции стабилизировалась где-то на уровне 3,1% в годовом выражении, и, что очень важно, после некоторого роста инфляционных ожиданий они также начинаются снижаться. Все это дает нам возможность проводить мягкую политику. Мы уже снижали ключевую ставку, и если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, с нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки для того, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что после ускоренного роста цен в марте-апреле на определенные виды товаров в начале мая их стоимость в целом начала снижаться.

Также Набиуллина добавила, что ситуация на финансовом рынке в целом стабилизировалась. "Что касается ситуации на финансовых рынках, то ситуация в целом оставалась стабильной. Волатильность курса рубля снизилась, снизились и риск-премии на российские финансовые активы", - заявила глава ЦБ.

Вместе с тем она отметила снижение доходностей на облигации федерального займа (ОФЗ), которые также влияют на уровень процентных ставок в экономике.