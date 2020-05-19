{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Минтруд сформировал дополнительные меры поддержки занятости населения

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что 27 мая намерен провести отдельное совещание, посвященное ситуации на рынке труда в стране

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минтруд РФ сформировал дополнительные меры поддержки занятости населения и готов представить их президенту РФ Владимиру Путину. Об этом во вторник заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"Минтруд постоянно анализирует ситуацию на рынке труда и сформировал дополнительные меры поддержки занятости [населения], которые мы готовы представить вам на ближайшем совещании по этой теме", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Путин сообщил, что 27 мая намерен провести отдельное совещание, посвященное ситуации на рынке труда в РФ.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
ЦБ видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержки экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина также отметила, что сейчас инфляции стабилизировалась где-то на уровне 3,1% в годовом выражении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС