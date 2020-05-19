Минтруд сформировал дополнительные меры поддержки занятости населения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минтруд РФ сформировал дополнительные меры поддержки занятости населения и готов представить их президенту РФ Владимиру Путину. Об этом во вторник заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"Минтруд постоянно анализирует ситуацию на рынке труда и сформировал дополнительные меры поддержки занятости [населения], которые мы готовы представить вам на ближайшем совещании по этой теме", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Путин сообщил, что 27 мая намерен провести отдельное совещание, посвященное ситуации на рынке труда в РФ.