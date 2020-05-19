ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы глава ФНС Даниил Егоров.

"К этой программе относится 1,9 млн субъектов, где работает более 4 млн 700 тыс. человек. Соответственно, как мы организовали информационную систему? Она уже подготовлена. Людям ничего самим делать не надо будет. Они, как обычно, будут сдавать декларации, мы автоматизированно, через учетную систему будем их уведомлять, что они не должны платить налог на такую-то сумму за такой-то период", - сказал Егоров.