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Пандемия коронавируса нового типа

Глава комитета Госдумы считает, что российские курорты могут заработать с июля

Михаил Дегтярев при этом отметил, что после пандемии на рынке внутреннего туризма стоит ждать падения цен на путевки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Летний туристический сезон в России пройдет с учетом определенных санитарно-эпидемиологических ограничений, отечественные курорты могут заработать с 1 июля. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Конечно, состоится с определенными ограничениями санитарно-эпидемиологическими", - сказал он, отвечая на пресс-конференции во вторник на вопрос о перспективах туристического сезона в России.

"С небольшим сдвигом по времени и, может, где-то со сниженной нагрузкой заработают отечественные курорты, по моей оценке, где-то с 1 июля спокойно практически по всей стране", - считает Дегтярев.

По мнению главы профильного комитета, после пандемии на рынке внутреннего туризма стоит ждать падения цен на путевки. "Здесь два варианта развития событий. Первый - они вырастут, но это будет неблагоразумно, я считаю, со стороны отрасли. И второй путь, самый правильный: они снизятся, потому что надо завоевывать клиента заново. Поэтому я прогнозирую снижение цен", - заключил депутат.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отнесла возможность открытия туристического сезона на курортах России к "разряду надежд" и призвала смотреть на эпидемическую ситуацию в ближайшие две недели.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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