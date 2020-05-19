Автодилеры считают, что могут потерять в мае до 140 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Недополученная выручка автодилеров в России за май, несмотря на частичное снятие карантинных ограничений, вероятнее всего будет ниже апрельской и составит около 120-140 млрд рублей. Такой прогноз дал ТАСС президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

"Очень может оказаться, что май с точки зрения выручки будет хуже. Сначала была надежда на обратное, поскольку в апреле большинство дилеров было закрыто, а в мае все-таки начали открываться после 12-го числа... Мы надеялись, что часть отложенного спроса апреля перетечет на май, но пока трафик клиентов минимальный, - рассказал Мосеев. - Исторически в мае выручка в отрасли меньше, чем в апреле. Есть все шансы 120-140 млрд рублей в мае по отрасли не досчитать".

При этом Мосеев подчеркнул, что о прибыли на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, говорить не приходится. По итогам апреля дилеры уже недосчитались около 200 млрд рублей выручки. Работа автосалонов была приостановлена в России с 28 марта. Впоследствии большинство региональных властей разрешили им осуществлять сервисное обслуживание и продавать запчасти. Однако продажа машин на данный момент разрешена лишь в 33 регионах РФ.

"В мае во многих регионах продолжают действовать ограничения, связанные с противодействием распространению вируса. В регионах нашего присутствия - Москве, Московской области, Санкт-Петербурге - шоу-румы дилерских центров закрыты, но разрешены дистанционные продажи. Постепенно покупатели начинают привыкать к формату онлайн-покупок, и объемы продаж на авторынке растут. Тем не менее, они далеки до докризисного уровня", - прокомментировал директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

Итоговые продажи могут рухнуть до 50%

Пандемия коронавируса и сопутствующие ей карантинные ограничения окажут существенное влияние на итоговые продажи за 2020 год. Так, по прогнозу РОАД, авторынок в 2020 году сократится на 43% по сравнению с прошлым годом, до 1 млн штук. "Негативный прогноз - это падение продаж на 50%, до 800 тыс. машин", - уточнил ТАСС Мосеев.

Генеральный директор "Авилона" Андрей Павлович отметил, что по итогам года компания ожидает сокращения российского авторынка более чем на 30%.

При этом до кризиса дилеры прогнозировали падение продаж легковых авто и LCV в 2020 году на 8%, не приводя абсолютных цифр. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) до пандемии коронавируса озвучивала прогноз -2,1% по году, до 1,72 млн автомобилей. Обновленного прогноза ассоциация пока не предоставила. На соответствующий запрос ТАСС в АЕБ не ответили.

Какая господдержка необходима дилерам?

В конце апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание с главами автоконцернов и министерств по вопросам развития автопрома в стране. По его итогам было решено организовать опережающие закупки машин для органов власти и направить 15,5 млрд рублей на программы поддержки спроса на автомобили.

Принятые меры, скорее, точечная поддержка отдельных автопроизводителей, нежели глобально спроса, считает Мосеев. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо расширить программу льготного автокредитования для всех, а не только в рамках "Первого" и "Семейного автомобиля". В частности, увеличить до 1,8 млн рублей максимальную цену машины, на которую можно получить льготный кредит. "Сейчас только по спецпрограммам ограничение 1 млн рублей по автомобилю. К сожалению, это слишком мало", - пояснил он.

Мосеев подчеркнул, что спрос также поддержит запуск программы утилизации и ее расширение для коммерческого транспорта. Кроме того, для LCV необходимо расширить программу льготного лизинга.

При этом перед дилерами все еще стоит проблема с второстепенными кодами ОКВЭД, из-за которой большинство из них не могут получить положенную им господдержку как пострадавшие от коронавируса предприятия отрасли. Если ситуация не будет разрешена, то это может привести к банкротствам, отмечают дилеры.

Перспективы онлайн-продаж

До начала карантина ни дилеры, ни покупатели практически не имели опыта онлайн-продаж и покупок автомобилей, отметили в "Рольфе". Однако из-за карантинных ограничений потребители постепенно начали привыкать к новому формату.

"Сейчас из-за действующих ограничений и новые автомобили, и автомобили с пробегом можно купить только онлайн. Таким образом, начал формировался потребительский опыт. Онлайн-покупки автомобилей уже перестали быть экзотикой, и со временем они станут обыденным делом. Тем не менее, онлайн-продажи не могут полностью заменить традиционных продаж из шоу-румов, хотя и позволяют автодилерам временно сгладить кривую падения продаж", - отметил директор по развитию "Рольфа" Мирошников.

По данным АЕБ, в апреле российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых ассоциацией. Продажи новых легковых автомобилей и LCV на фоне кризиса сократились на 72,4% (в 3,6 раза). При этом, по словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, существенного роста продаж в мае также не ожидается. В РОАД ожидают падения продаж в мае до 50%.