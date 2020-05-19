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Пандемия коронавируса нового типа

"Магнит", Х5 и Metro откажутся от торговой наценки на ряд значимых товаров до июля

Инициатива призвана поддержать социально незащищенных граждан и обеспечить высокую доступность товаров повседневного спроса

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Торговые сети "Магнит", Х5 Retail Group и Metro продлили инициативу по обнулению торговой наценки на ряд товаров до июля в условиях распространения в России новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в их совместном заявлении.

"Крупнейшие российские розничные сети "Магнит", Х5 Retail Group и Metro Cash & Carry продлили инициативу по обнулению торговой наценки на отдельные категории социально значимых товаров сроком до конца июня текущего года", - говорится в сообщении.

Ранее, в апреле, компании приняли решение отказаться от наценки на ряд категорий продукции в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране.

"Инициатива призвана поддержать социально незащищенных граждан и обеспечить высокую доступность товаров повседневного спроса. Каждая торговая сеть определила перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте "первой цены", куда вошло не менее 10 наименований бакалейных товаров, плодоовощной и скоропортящейся продукции, которые предлагаются покупателям без торговой наценки - по цене их приобретения у производителей", - отмечается в совместном заявлении.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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