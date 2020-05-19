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Лавров: сложности вокруг "Северного потока - 2" могут привести к подорожанию газа в Европе

Глава МИД РФ заявил,что Москва не будет оказывать давление на Берлин в вопросе строительства "Северного потока - 2", как это делает Вашингтон
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© Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Северный поток - 2" будет достроен, но созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для жителей Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи Совета государств Балтийского моря (СГБМ).

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"Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убежден, что он будет реализован. В этом заинтересована и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации, - сказал он. - В этом заинтересована, в конце концов, вся Европа, потому что это будет укреплять европейскую энергетическую безопасность", - сказал министр.

"Эксперты - это их мнение - сходятся в том, что практически все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС, - добавил Лавров. - Заодно, как пишут эксперты, для граждан стран ЕС удорожание цены российского газа позволит сделать менее неконкурентоспособным сжиженный природный газ США".

Глава МИД РФ отметил, что "где-то проскочила информация, что в датском правительстве рассматривается возможность" поставить дополнительные вопросы по проекту. При этом Лавров указал, что существует немало правовых возможностей "для преодоления нынешней ситуации".

По словам министра, ситуация с реализацией проекта никак не влияет на отношения России и Дании, которые "давно находятся в том состоянии, в котором они сейчас пребывают". "Какого-либо изменения нашего подхода к отношениям с Копенгагеном в связи с ситуацией вокруг "Северного потока - 2" я не вижу, - добавил Лавров. - <...> Мы видим, что Дания по целому ряду вопросов, которые касаются отношений с Россией, в рамках ЕС и НАТО занимает менее конструктивную позицию, чем другие члены этих организаций. Мы это не драматизируем и готовы разговаривать со всеми".

Газовая директива ЕС

Россия не будет оказывать давление на Германию в вопросе строительства "Северного потока - 2", как это делают США, заявил Лавров, комментируя решение германского регулятора не освобождать "Северный поток - 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.

Лавров отметил, что в ходе предстоящего телефонного разговора с главой МИД ФРГ Хайко Маасом эта тема затрагиваться не будет. "И уж точно не буду заставлять германское правительство принимать то или иное решение, как пытаются делать наши американские партнеры, в частности в ходе телефонного разговора [госсекретаря США] Майкла Помпео с Хайко Маасом, о котором Госдепартамент так бравурно сообщил", - подчеркнул министр.

В понедельник Помпео и Маас провели телефонный разговор. Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, госсекретарь США и глава МИД ФРГ обсудили борьбу с пандемией, а также координацию американо-германских усилий по решению ряда глобальных проблем, в числе которых, по ее утверждению, "продолжающаяся агрессия России против Украины" и "дестабилизирующие действия Ирана на Ближнем Востоке".

15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявку Nord Stream 2 AG на выведение "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку, по оценке ведомства, трубопровод "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (в частности Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАГерманияДанияРоссия
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