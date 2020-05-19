"Ростелеком" и Tele2 объединят свои розничные сети

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Ростелеком" и консолидированный им мобильный оператор Tele2 объединят свои розничные сети под единым юридическим лицом. Об этом сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе телефонной конференции.

"Мы приняли решение объединить розничные сети "Ростелекома" и Tele2 в одном юридическом лице для того, чтобы проводить единую политику оптимизации. Считаем, что это даст нам хороший результат с точки зрения операционных, финансовых результатов, а самое главное - с точки зрения качества нашей работы с клиентами. Думаю, что мы к концу года уже сможем рассказать о том, каких результатов в этом направлении мы добились", - сказал он.

По словам Осеевского, вся деятельность по управлению розницей будет осуществляться из единого центра - за эту работу будет отвечать команда Tele2. "В силу того, что розница Tele2 больше, они будут управлять и теми офисами, которые находятся на балансе "Ростелекома" (у его дочерней "Ростелеком - Розничные системы" - прим. ТАСС). Мы бы хотели реализовывать единую политику, быть более гибкими исходя из владения точками недвижимости, работы с партнерами, с тем, чтобы гибко реагировать на запросы рынка", - сказал он.

При этом Осеевский подчеркнул, что оба бренда сохранятся, а объединенная розница, возможно, сохранит название "Ростелеком - Розничные системы". "Для нас важно, чтобы все эти процессы в рамках группы были централизованы, чтобы мы управляли издержками, имели возможность наиболее качественно и эффективно обеспечить взаимодействие с физлицами", - пояснил глава "Ростелекома".

Вместе с тем Осеевский допустил, что усиление цифровых каналов взаимодействия с клиентом в последнее время потребует оптимизации физической розницы, то есть ее заметного сокращения уже в 2020 году. Сейчас розница "Ростелекома" насчитывает порядка 800 точек продаж, Tele2 - более 3,3 тыс.

В ноябре 2019 года совет директоров "Ростелекома" согласовал условия консолидации "Т2 РТК холдинга" (Tele2), в рамках которой госоператор приобретет 55% компании. На момент анонсирования сделки "Ростелекому" принадлежало 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет Tele2Russia Holding AB (доля ВТБ в ней - 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, банка "Россия" - 10%). В середине февраля "Ростелеком" получил право распоряжаться 100% голосов Tele2.