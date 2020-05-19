В СФ предлагают ускорить принятие закона о "регуляторной гильотине" из-за пандемии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии предлагает ускорить принятие законопроекта о "регуляторной гильотине" для уменьшения давления на бизнес, сообщил журналистам во вторник первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров, который возглавляет рабочую группу.

"Есть предложение по ускорению уже внесенных или рассмотренных в первом чтении законопроектов. Например, о "регуляторной гильотине". Чтобы облегчить административное давление на бизнес. Упрощение, либерализация в этой сфере крайне необходимы, речь идет о том, чтобы побыстрее освободиться от бремени документов, которые регулировали правовые отношения начиная с 20-30-х годов прошлого века", - сказал Федоров.

По словам сенатора, наиболее приоритетные и безотлагательные в условиях пандемии предложения будут направлены в правительственную комиссию по повышению устойчивости экономики, которую возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)", оба законопроекта в апреле приняты в первом чтении.