{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Минфин не рассматривает продление ЕНВД для индивидуальных предпринимателей

Ранее деловые СМИ сообщили, что ведомство направило в правительство предложение о продлении до 1 января 2022 года действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на один год снято с повестки дня, Минфин его больше не рассматривает. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минфина РФ.

"Вопрос продления ЕНВД на один год рассматривался - это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой коронавирусной инфекцией. По итогам обсуждения было принято решение этого не делать. Сейчас вопрос снят с повестки дня, данное предложение более не актуально", - отметили в пресс-службе.

Ранее деловые СМИ сообщили, что Минфин РФ направил в правительство предложение о продлении на год, до 1 января 2022 года, действия ЕНВД для индивидуальных предпринимателей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Банки выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям за две недели
Глава Минэкономразвития также отметил, что принять участие в новой госпрограмме льготного кредитования под 2% смогут предприятия, на которых работают в общей сложности 7 млн человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС