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Пандемия коронавируса нового типа

Россияне рассказали, чем планируют заняться после окончания пандемии

По данным опроса компании GfK, жители России хотят пойти в гости, салоны красоты и магазины

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россияне после окончания режима самоизоляции планируют пойти в гости, к косметологу или парикмахеру, а также посетить магазины одежды и торговые центры или провести выходные вне дома. Такие данные были получены в ходе опроса исследовательской компанией GfK.

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"По данным GfK, больше всего люди хотят повидаться с друзьями и родственниками (50% выбрали этот вариант ответа). На втором месте по популярности - парикмахер/косметолог (40%). Каждый третий мечтает пойти в магазин одежды и торговый центр. Путешествовать хотят 35% опрошенных", - говорится в сообщении.

Эксперты также отмечают, что в будущем можно ожидать увеличения частоты онлайн-покупок среди россиян. В ходе опроса четверть россиян (27%) сообщили о том, что "наверно либо точно" будут чаще заказывать товары с доставкой на дом после завершения карантина. Но все же, как показывают исследования GfK, онлайн по-прежнему не воспринимается как основное место покупки во многих категориях. И особенно это касается одежды и обуви.

"Ожидаем, что в fashion-категории может быть ощутимый рост продаж после завершения эпидемии и возвращения офлайн магазинов к работе. Однако он не выйдет на докризисный уровень", - говорится в сообщении. Среди причин, по которым это будет происходить, эксперты называют опасения заразиться коронавирусом, влияющие на совершение импульсных покупок. По данным опроса, 33% россиян планируют меньше ходить в торговые центры и отдельные магазины после завершения карантина.

Кроме того, исследование GfK показало, что 53% россиян намерены после завершения периода самоизоляции меньше тратить и больше делать сбережений. Но все же главный урок, который вынесли россияне после периода самоизоляции, - потребность иметь время для себя и своих близких. 70% участников исследования GfK говорят, что после завершения самоизоляции будут больше ценить свое время и надеются больше времени проводить с близкими и друзьями. В ходе опроса 57% участников исследования GfK сообщили о том, что считают, что удаленная работа станет привычной и распространенной во многих компаниях.

Эксперты GfK проводили сбор данных в период с 4 по 10 мая. Выборка репрезентативна онлайн-аудитории в городах России с населением более 100 тыс. человек и составляла 1 тыс. интервью.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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