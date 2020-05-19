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Пандемия коронавируса нового типа

Кировской области необходимо 285 млн рублей для подготовки к отопительному сезону

Как сообщил заместитель председателя правительства региона, средства требуются в том числе из-за снижения собираемости коммунальных платежей на фоне пандемии коронавируса

КИРОВ, 19 мая. /ТАСС/. Кировская область направила в Минстрой РФ информацию о потребности в финансовой поддержке в размере 285 млн рублей на подготовку к предстоящему отопительному сезону. Средства требуются в том числе из-за снижения собираемости коммунальных платежей из-за пандемии коронавируса, сообщил во вторник ТАСС заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев.

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В конце апреля в ходе пресс-конференции Царегородцев отмечал, что в условиях действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса собираемость коммунальных платежей за первые две недели апреля 2020 года сократилась на 12,7%, что может осложнить подготовку к новому отопительному сезону, так как коммунальные предприятия могут столкнуться с нехваткой средств. В целом задолженность за коммунальные услуги в регионе превышает 5 млрд рублей.

"Собираемость платежей по состоянию на 1 мая составила 70-80%, при этом бюджетными организациями платежи за коммунальные услуги оплачены в 100% размере. В связи со снижением собираемости в Минстрой России направлена информация о необходимости выделения дополнительного финансирования на подготовку к отопительному периоду 2020-2021 годов в размере 285,2 млн рублей", - сказал ТАСС Царегородцев.

По его словам, подготовка к следующему отопительному сезону началась с февраля 2020 года. Чтобы вести постоянный контроль, разработан рейтинг эффективности деятельности муниципалитетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По данным областного правительства, предприятия жилищно-коммунального хозяйства не останавливали свою работу из-за пандемии нового коронавируса. При этом для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета местным бюджетам.

Теги
РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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