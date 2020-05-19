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В Ингушетии создан Национальный фонд развития республики

В НФРРИ поступают средства меценатов, бизнесменов, также свою зарплату на счет фонда перечисляет глава региона Махмуд-Али Калиматов

МАГАС, 19 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов создал Национальный фонд развития республики (НФРРИ), в который отчисляет свою заработную плату. Фонд призван оказывать, в том числе, поддержку малоимущим жителям. Об этом ТАСС сообщил во вторник первый вице-премьер региона Микаил Илезов.

"Национальный фонд развития республики был создан главой региона Махмудом-Али Калиматовым. В пределах возможностей фонда - вопросы развития республики, неотложные вопросы оказания материальной помощи жителям региона в период пандемии коронавируса. Он призван обеспечить решение тех проблем, которые мы не можем решить в рамках других направлений, куда не могут быть направлены средства регионального бюджета", - сказал Илезов.

По его словам, проходящая в регионе благотворительная акция, в рамках которой более 4,6 тыс. малоимущих семей получат по 5 кг свежего мяса, была реализована на средства фонда.

"Акция, которая сейчас проходит в республике, по сути, стала первой для НФРРИ. В фонд поступают средства меценатов, бизнесменов, также свою зарплату на счет фонда перечисляет и глава республики. Надеемся, что в будущем к его финансированию подключатся и другие крупные предприниматели региона, а в дальнейшем фонд сможет помогать в развитии предприятий региона, если его финансовые возможности будут это позволять", - добавил собеседник агентства.

В Ингушетии проходит пятидневная благотворительная акция республиканского масштаба в преддверии праздника Ураза-байрам для поддержки жителей республики в период пандемии.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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