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Росздравнадзор протестирует готовность системы к работе с маркированными лекарствами

Тестирование проведут с 1 по 11 июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Росздравнадзор с 1 по 11 июня проведет тестирование готовности участников товаропроводящей цепи к работе с маркированными лекарственными препаратами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном во вторник.

"В ходе проведения мероприятия планируется отработать процессы передачи сведений в федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов, связанные с отгрузкой лекарственных препаратов организациями оптовой торговли, приемкой лекарственных препаратов аптечными организациями и медицинскими организациями, перемещением лекарственных препаратов между местами осуществления деятельности, выводом из оборота лекарственных препаратов в результате розничной торговли, а также иным причинам (применение, приостановление обращения, списание и другие)", - говорится в сообщении.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.

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