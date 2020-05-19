Сев яровых культур завершен в Кабардино-Балкарии на площади 224 тыс. га

НАЛЬЧИК, 19 мая. /ТАСС/. Аграрии Кабардино-Балкарской Республики (КБР) завершили сев яровых культур на площади 224 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии завершился сев яровых культур, по оперативным данным, площадь ярового сева в 2020 году составляет 224 тыс. га - это на уровне прошлого года. В том числе зерновые и зернобобовые засеяны на площади 154 тыс. га, из них кукуруза на зерно - 135 тыс. га", - говорится в сообщении.

Технические культуры занимают немногим более 31 тыс. га, картофель и овощи в текущем году занимают порядка 8,5 тыс. га и 15,5 тыс. га соответственно, что также на уровне прошлогодних показателей. Площади, засеянные кормовыми культурами, составляют более 15 тыс. га.

"Своевременная и качественная подготовка к посевной кампании, наличие необходимых ресурсов - семенного материала, минеральных удобрений, сельхозтехники, горюче-смазочных материалов, а также мобилизация трудовых ресурсов в условиях коронавирусной инфекции, плюс ко всему благоприятные погодные условия - все это позволило провести весеннюю посевную в штатном режиме и без сбоев. Впереди у аграриев следующий ответственный период - проведение комплекса агротехнических мероприятий, направленных на получение богатого урожая", - приводит комментарий главы министерства Хасана Сижажева его пресс-служба.

Как ранее сообщалось, по предварительным данным, посевная площадь в Кабардино-Балкарии в 2020 году составит 281,8 тыс. га, озимого клина - 58 тыс. га, озимых зерновых культур - 53,95 тыс. га. Площадь ярового клина составит 223,8 тыс. га, это немногим больше, чем в прошлом году.

Предприятия агропромышленного комплекса республики работают в обычном режиме, в целях профилактики заражения коронавирусной инфекцией усилен пропускной режим, ограничено передвижение работников внутри предприятий. По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 19 мая зарегистрировано 1886 случаев заражения коронавирусом, в том числе 62 человека заразились в последние сутки, выздоровевших - 461, умерли семь человек. В госпиталях лечатся 417 человек, 393 - на амбулаторном лечении, дома под медицинским наблюдением остаются 2 264 человека, в регионе протестированы 28 594 человека (плюс 995 за сутки).