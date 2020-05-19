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В Ленобласти построят логистический комплекс за 35 млрд рублей

Строительство запланировано в бухте Батарейная Ломоносовского района Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. ООО "Балтийский Зерновой Терминал" (входит в группу компаний "Содружество" - один из крупнейших переработчиков семян масличных культур в России) построит производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная Ломоносовского района Ленинградской области. Совокупный объем инвестиций составит 35 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Агентства экономического развития региона.

"В планах ООО "Балтийский Зерновой Терминал" начать работу по строительству производственно-логистического комплекса в 2020 году, однако они могут быть скорректированы с учетом эпидемиологической ситуации. Объем инвестиций в проект составит 35 млрд рублей, в том числе вложения в устройство акватории и подходного морского канала - 8 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

Правительство РФ признало инвестиционный проект, предусматривающий строительство производственно-логистического комплекса в бухте Батарейная Ломоносовского района Ленинградской области, масштабным. Земельный участок на указанной территории, находящийся в государственной собственности, будет предоставлен ООО "Балтийский Зерновой Терминал" в аренду на десять лет без проведения торгов, следует из государственного распоряжения, опубликованного во вторник.

Объекты недвижимости в бухте Батарейная, находящиеся в государственной собственности, подлежат списанию и сносу. При этом в рамках реализации проекта "Балтийский Зерновой Терминал" обязуется самостоятельно снести и утилизировать списанные объекты.

В бухте Батарейная базируется бывшая база заправки подводных лодок. Железнодорожные подъездные пути к комплексу зданий приведены в негодность.

Помимо переработки семян масличных культур группа компаний "Содружество" занимается производством соевого и рапсового масла и шрота, лецитина, соевой муки. Имеет собственную логистическую инфраструктуру в России и Бразилии, головной офис расположен в Люксембурге.

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