{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Microsoft создала для компании Илона Маска один из самых мощных суперкомпьютеров в мире

Он разработан на базе "облачных" решений Azure в сотрудничестве с OpenAI, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта
Штаб-квартира Microsoft EPA/MATTHIAS BALK
Описание
Штаб-квартира Microsoft
© EPA/MATTHIAS BALK

ТАСС, 19 мая. Американская Microsoft создала облачный суперкомпьютер эксклюзивно для некоммерческой исследовательской организации OpenAI, одним из основателей которой является глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом Microsoft сообщила в рамках своей крупнейшей технологической конференции Microsoft Build 2020.

На эту тему

Новый суперкомпьютер, разработанный на базе "облачных" решений Azure в сотрудничестве с OpenAI, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта, стал одним из пяти самых мощных суперкомпьютеров в мире, рассказали в компании. "Суперкомпьютер создан специально для тренировки следующего поколения массивных ИИ-моделей, способных выполнять более широкий спектр функций и соответственно требующих больших вычислительных ресурсов", - отметили в Microsoft.

Если раньше эксперты по машинному обучению разрабатывали небольшие модели, которые использовали наборы данных, чтобы научиться выполнять какую-то одну отдельную задачу (распознать объект, перевести текст и т. д. - прим. ТАСС), то со временем стало понятно, что некоторые из этих задач лучше выполняются одной большой моделью, обученной, к примеру, на миллиардах страниц публично доступных текстов. Такая модель, считают в Microsoft, настолько тонко понимает нюансы речи, грамматику, концепции и контекст, что способна отлично выполнять несколько задач: подводить итоги длинных выступлений, моделировать чат в онлайн-играх и даже генерировать программный код по результатам поиска на крупнейшей открытой платформе для программистов GitHub.

Однако создание и тренировка таких массивных моделей требует наличия прогрессивной супервычислительной инфраструктуры. "Суперкомпьютер, разработанный для OpenAI, - это единая система с более чем 285 тыс. процессорных (CPU) ядер, 10 тыс. графических процессоров (GPU) и скоростью сетевого подключения 400 Гбит/с для каждого сервера. Благодаря размещению в "облаке" Azure суперкомпьютер обладает преимуществами современной "облачной" инфраструктуры, включая быстрое развертывание, надежность датацентров и доступ к сервисам Azure", - пояснили в компании.

Разработка нового суперкомпьютера для OpenAI - первый шаг на пути к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков во всем мире, уверены в Microsoft.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,65-0,8%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до $34,35 за баррель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС