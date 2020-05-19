ПФР опроверг неготовность быстро принять заявки на единовременную выплату в 10 тыс. рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг информацию о неготовности оперативно принять обращения семей о единовременной выплате в 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе фонда.

Ранее газета "Известия" писала об очередях, образовавшихся в отделениях ПФР из желающих оформить новую выплату на детей. По данным газеты, часть отделений Пенсионного фонда начала работать с 7 утра, чтобы сократить наплыв желающих оформить выплату. Очереди, в которые ежедневно выстраиваются граждане, вынудили ряд клиентских служб ПФР вести прием и в нерабочее время, отмечает издание.

"Это заявление [о неготовности принять обращения семей] абсолютно не соответствует действительности. Пенсионный фонд начал прием заявлений на единовременную выплату семьям с 12 мая <…> Неготовность фонда к приему заявлений на новую меру поддержки для семей издание определило по наличию очередей, образовавшихся в некоторых клиентских службах ПФР в первые дни действия указа. Отмечаем, что появление очередей в данном случае не является показателем неготовности к приему, а скорее говорит об уровне востребованности объявленной меры поддержки", - отметили в организации.

В ПФР подчеркнули, что фонд предпринял все необходимые меры, чтобы не допустить скопления людей. "В том числе организовал прием заявлений по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к конкретному месту жительства заявителя, а также реализовал обслуживание по предварительной записи, которая позволяет прийти в клиентскую службу к назначенному времени и не ожидать приема в очереди", - добавили в фонде.

Председатель ПФР Максим Топилин ранее заявлял, что в некоторых регионах России в первые дни при организации выплаты в 10 тыс. рублей возникали очереди в территориальные отделения, сейчас такой проблемы нет.

Президент России Владимир Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семьям с детьми. С 1 июня им будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Также глава государства распорядился установить для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Ранее такие выплаты были положены только семьям, имеющим право на материнский капитал. Кроме того, будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое получают неработающие граждане и студенты, с 3 375 до 6 751 рубля. По словам Путина, в общей сложности с учетом всех принятых решений поддержку получат 27 млн российских детей, от младенцев до школьников.