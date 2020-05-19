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Nokia сообщила, что поставила мировой рекорд по скорости передачи данных в сетях 5G

В компании сообщили, что удалось достичь скорости 4,7 Гбит в секунду
Штаб-квартира Nokia Vesa Moilanen/Lehtikuva via AP
Описание
Штаб-квартира Nokia
© Vesa Moilanen/Lehtikuva via AP

ХЕЛЬСИНКИ, 19 мая. /ТАСС/. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил, что поставил мировой рекорд по скорости передачи данных в сетях 5G. Об этом компания сообщила во вторник.

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"Nokia сегодня объявила о достижении самых высоких скоростей 5G в своей беспроводной сети в Далласе, штат Техас. Используя 800 МГц коммерческого спектра миллиметровых волн 5G и технологию двойного подключения EN-DC, была достигнута скорость 4,7 Гбит в секунду в ходе тестов, проведенных на оборудовании базовых станций, которые установлены в коммерческих сетях крупных операторов США", - говорится в сообщении.

В финской компании подчеркнули, что такая скорость - самая высокая из достигнутых до сих пор при применении технологии двойного подключения (когда мобильное устройство с модулем 5G может одновременно подключаться к сетям LTE и 5G). В компании отметили, что это является важной вехой развития сервисов 5G в США.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.

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