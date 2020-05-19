В Дагестане стартует прием заявок по льготной сельской ипотеке

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Обращение клиентов на получение льготной сельской ипотеки в рамках государственной программы стартует в Дагестане 20 мая, сообщается во вторник на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"С 20 мая 2020 года Дагестанский региональный филиал АО "Россельхозбанк" начинает прием обращений клиентов на получение льготной сельской ипотеки в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы", - говорится в сообщении.

Как уточняется, это стало возможным благодаря тому, что АО "Россельхозбанк" и министерство сельского хозяйства России заключили соглашение о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным кредитам на сельских территориях.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов отметил, что данный продукт должен быть востребован сельскими жителями. При этом он подчеркнул, что сама госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий направлена, прежде всего, на обустройство быта и комфортных условий жителей сельской местности, которые трудятся в сфере сельского хозяйства. "В Дагестане, согласно приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД от 21 апреля за №123, утверждены населенные пункты, входящие в состав муниципальных районов, городских округов, для целей реализации программы. Одним из основных условий для получения льготной ипотеки является наличие регистрации в сельской местности", - приводятся слова Гусейнова на сайте.

По мнению директора регионального филиала АО "Россельхозбанк" Елены Гончаренко, такая ипотека поможет привлечь в аграрный сектор городских жителей, остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы, а также приблизить уровень жизни на селе к городскому.

Льготная сельская ипотека по госпрограмме предоставляет возможность ее получателям направить денежные средства на приобретение квартиры или дома на сельских территориях. При этом годовая процентная ставка установлена Минсельхозом РФ в размере от 0,1% (при дофинансировании со стороны регионов) до 3%. При этом при личном страховании ставка не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Максимальная сумма льготного ипотечного кредита составляет 5 млн рублей, он предоставляется сроком до 25 лет.