{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Лукойл" планирует с 1 июня отменить режим "удаленки" в офисах компании

До выхода в офис каждый сотрудник пройдет тестирование на коронавирус

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Лукойл" приступил к поэтапному выводу сотрудников центрального офиса из дистанционного режима работы. С 1 июня компания планирует вернуть в офисы всех сотрудников, ранее переведенных на удаленный режим, говорится в сообщении "Лукойла".

До выхода в офис каждый сотрудник пройдет тестирование на коронавирус и наличие антител к нему. Все рабочие места работников переоборудованы в соответствии с нормами социального дистанцирования. Измерение температуры тела будет проводиться через каждые четыре часа. Все работники обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания и рук.

"Планируется, что с 1 июня к исполнению своих служебных обязанностей в офисах компании приступят все сотрудники, которые ранее были переведены на дистанционный режим работы", - отмечается в сообщении. Дистанционный режим действовал с 21 марта.

В начале мая первый вице-президент "Лукойла" Леонид Федун был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией. Позднее сообщалось, что он идет на поправку.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,65-0,8%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до $34,35 за баррель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС