"Лукойл" планирует с 1 июня отменить режим "удаленки" в офисах компании

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Лукойл" приступил к поэтапному выводу сотрудников центрального офиса из дистанционного режима работы. С 1 июня компания планирует вернуть в офисы всех сотрудников, ранее переведенных на удаленный режим, говорится в сообщении "Лукойла".

До выхода в офис каждый сотрудник пройдет тестирование на коронавирус и наличие антител к нему. Все рабочие места работников переоборудованы в соответствии с нормами социального дистанцирования. Измерение температуры тела будет проводиться через каждые четыре часа. Все работники обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания и рук.

"Планируется, что с 1 июня к исполнению своих служебных обязанностей в офисах компании приступят все сотрудники, которые ранее были переведены на дистанционный режим работы", - отмечается в сообщении. Дистанционный режим действовал с 21 марта.

В начале мая первый вице-президент "Лукойла" Леонид Федун был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией. Позднее сообщалось, что он идет на поправку.