План поддержки бизнеса и населения в период пандемии разработали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Ставрополья разработали план первоочередных действий по поддержке экономики и населения в период распространения коронавируса. Он включает в себя около 20 направлений, в том числе налоговые льготы и прямые выплаты, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Краевой план первоочередных действий содержит почти два десятка ключевых направлений поддержки организаций, предпринимателей и граждан. От продления сроков уплаты налогов и страховых взносов до прямой безвозмездной финансовой поддержки. От беспроцентных кредитов на выплату зарплат до предоставления помощи безработным", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

По предварительным данным властей, мерами поддержки в регионе уже могут воспользоваться десятки тысяч семей с детьми, люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, бизнесмены. В регионе получено более 13,2 тыс. заявок от предпринимателей на получение субсидий для выплаты зарплат объемом около 135 млн рублей.

В Ставропольском крае режим всеобщей самоизоляции действует до 24 мая, по решению правительства региона работу возобновили промышленные предприятия, парикмахерские, салоны связи и так далее. Часть организаций по-прежнему не может возобновить работу, для поддержки бизнеса краевые парламентарии утвердили снижение в регионе ряда налоговых льгот, предоставление госгарантий при обращении в банк для предприятий санаторно-курортной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 1600 случаев коронавируса, в том числе у 151 ребенка. За весь период после выздоровления из больниц выписали 562 пациентов, умер 31 человек.