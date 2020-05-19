Минфин США ввел санкции против китайской компании за сотрудничество с иранской Mahan Air

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло во вторник китайскую компанию Shanghai Saint Logistics Limited в санкционные списки по Ирану за сотрудничество с авиакомпанией Mahan Air. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

"Управление вводит санкции против Shanghai Saint Logistics Limited, выполняющей роль генерального торгового партнера для или от имени авиакомпании Mahan Air. Авиакомпания включена в санкционный список за поддержку Корпуса стражей исламской революции", - отметили в Минфине.

Вся собственность и имущественные интересы китайской компании блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ней любые операции. Минфин США угрожает санкциями и иностранным гражданам за ведение дел с попавшими в список.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом. 15 декабря 2019 года Соединенные Штаты восстановили свои односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.