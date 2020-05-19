Президент Эквадора заявил о потере почти 50% доходов бюджета из-за коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /ТАСС/. Бюджет Эквадора потерял почти 50% доходов из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник глава южноамериканской республики Ленин Морено.

"Эквадор недополучит $8 млрд в результате потерь, вызванных чрезвычайной ситуацией. Еще $4 млрд составит общий дефицит бюджета", - сказал политик в ходе выступления, размещенного на странице пресс-службы главы государства в Facebook. "Это около 50% доходов страны", - подытожил он.

По словам Морено, Эквадор никогда не сталкивался с такими человеческими и экономическими потерями. Президент также напомнил, что, несмотря на усилия правительства по поддержке частного сектора в условиях эпидемии, многие из них тем не менее были вынуждены закрыться. В результате этого источников дохода лишились 150 тыс. эквадорцев.

Власти Эквадора подтвердили первый случай заражения коронавирусом 29 февраля. К настоящему моменту в стране зарегистрировано свыше 33 тыс. случаев инфицирования, около 2,8 тыс. человек умерли. Власти указывают, что еще более 1,6 тыс. смертей также могли быть вызваны последствиями коронавируса.

5 мая президент страны Ленин Морено продлил действие режима чрезвычайного положения, введенного в стране 16 марта, еще на 30 дней. При этом некоторые меры были ослаблены. Так, в регионах, где позволяет эпидемиологическая обстановка, частично возобновилась работа коммерческих учреждений и общественного транспорта. В то же время по-прежнему запрещены общественные мероприятия, не работают школы, ограничено междугороднее сообщение.